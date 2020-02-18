В Кургане при пожаре в многоэтажке спасли 26 человек

В Кургане в пятиэтажном жилом доме по улице Чернореченская, 59 произошел пожар.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области, происшествие случилось вечером 17 февраля. Приехавшие на место пожарные приступили к эвакуации людей из задымленного подъезда - жильцы верхних этажей просили о помощи. При этом они находились на балконах.

С помощью масок были спасены 11 человек, из них три ребенка, еще 15 жильцов были также оперативно эвакуированы, среди них четверо детей.

В ходе ликвидации пожара в горящей квартире спасатели нашли тела двух мужчин и женщины. Причина пожара устанавливается.