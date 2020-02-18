Якубович спас Диброва, когда тому стало плохо

Телеведущий Леонид Якубович спас своего коллегу Дмитрия Диброва, когда тому стало плохо в кинотеатре "Октябрь", где проходила премьера фильма Егора Кончаловского "На Луне".

Когда Диброву стало плохо в кафе кинотеатра, Якубович попросил принести полотенца и вызвать скорую помощь, после чего сопроводил своего коллегу в больницу.

По словам Диброва, он потерял сознание, упав в обморок, однако в настоящее время чувствует себя хорошо. Телеведущий уже находится дома.

Ранее сообщалось, что у Диброва случился приступ эпилепсии, однако представитель телеведущего эту информацию не подтвердил, сообщает Lenta.ru.

В августе прошлого года "Миссис Россия 2017" Полина Диброва рассказала о неприятном инциденте, случившемся накануне с ней и ее супругом, Дмитрием Дибровым, который является также заядлым байкером.

"Вчера врезались в Дерево Или оно в нас Всегда безумно любила экстрим и активные действия, после третьего ребёнка как отрезало Боюсь высоту и скорость", - написала Полина в Instagram под фото с мужем. Подробностей об аварии звезда не рассказала.