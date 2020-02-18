Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн получит новое оборудование на 20 миллионов

Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн получит 20 млн руб. на новое оборудование благодаря проекту нового направления лечебно-диагностической работы по раннему выявлению рисков падения и переломов у лиц пожилого возраста. Этот проект победил в федеральном конкурсе, организованном фондом "Память поколений" в рамках празднования 75-летия Победы. На эту сумму в госпиталь закупят современный аппарат УЗИ, стабилограф и остеоденситометр, оборудование передадут больнице уже в мае.

Уточняется, что для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы будет приобретен УЗИ-аппарат экспертного класса ACUSON S1000 Siemens, который оснащен чувствительными датчиками, позволяющими пациентам с цереброваскулярной болезнью провести исследования сосудов головного мозга и шеи для раннего выявления патологии. Второй приобретаемый аппарат - стабилограф - позволяет проверять функции равновесия человека. Основными показаниями к применению стабилоплатформы являются: цереброваскулярная болезнь, дисциркуляторная энцефалопатия, паркинсонизм, боязнь падений в пожилом возрасте. Третий аппарат - рентгеновский остеоденситометр STRATOS, предназначен для диагностики остеопороза по участкам (тазобедренный сустав, лучезапястный сустав, предплечье, позвоночник) и по всему телу. Оборудование позволяет выявить категорию хрупких пациентов, имеющих факторы риска ранних переломов.

Медики называют переломы, связанные с падением, одной из основных причин ухудшения качества и сокращения продолжительности жизни возрастных пациентов. По данным ВОЗ, статистика переломов у пожилых людей неутешительна: полностью восстанавливается около четверти. Падения пожилых пациентов обычно связаны с жалобами на два фактора: головокружение и нарушение равновесия, причинами которых являются сердечно-сосудистые заболевания.

Реализация данного проекта стала возможной благодаря слаженной работе министерства здравоохранения Пермского края, инициативе коллектива госпиталя под руководством Алексея Репникова.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Пермского края "Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн" - это государственное учреждение здравоохранения, оказывающее лечебно-профилактическую помощь ветеранам войн и лицам, приравненным к ним по льготам согласно Федеральному закону "О ветеранах". Это основной центр для лечения и медицинской реабилитации ветеранов войн Пермского края. Госпиталь основан 1 июля 1941 года, в помещении бывшего педагогического училища, как сортировочный эвакогоспиталь наркома обороны №1017. После войны, в 1946 году переименован в госпиталь для инвалидов Отечественной войны.

Отметим, в прошлом году в Пермском крае закуплено более 330 единиц современной медицинской техники на сумму 1,25 млрд руб. В больницы региона приобретаются новые маммографы, флюорографы, рентгенодиагностические комплексы, ультразвуковое оборудование, аппараты искусственной вентиляции лёгких, томографы, ангиографические комплексы. Средства на них направлены в том числе в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.