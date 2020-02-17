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Происшествия Приволжский ФО
дозиметр, работник, радиация (2018) | Фото:Накануне.RU

Радиационное загрязнение на территории НИИАР произошло из-за контейнеров для опытов Минобрнауки

Гостехнадзор назвал причину радиоактивного загрязнения, обнаруженного на территории НИИ атомных реакторов в Димитровграде. По данным Волжского межрайонного управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью, загрязнение произошло из-за нарушения герметичности контейнеров, содержащих источники излучения.

Известно, что содержимое контейнеров предполагалось использовать для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по договору с Минобразования и науки РФ.

Напомним, 3 февраля в ходе планового ежедневного мониторинга радиационной обстановки территории промплощадки №1 АО ГНЦ НИИАР на участке размером 90м на 95м было обнаружено радиоактивное загрязнение снежного покрова. Замеры, сделанные персоналом управления радиационной безопасности НИИАР показали, что загрязнение территории не превышает допустимых уровней и риски облучения персонала отсутствуют. Выявленное загрязнение не связано с работой ядерных реакторов НИИ.

В институте создана комиссия по расследованию причин и условий, приведших к данному происшествию, проведены мероприятия направленные на устранение инцидента. 

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Радиационное загрязнение на территории НИИАР произошло из-за контейнеров для опытов Минобрнауки

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Теги: радиационное загрязнение, нииар, минобрануки



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