Радиационное загрязнение на территории НИИАР произошло из-за контейнеров для опытов Минобрнауки

Гостехнадзор назвал причину радиоактивного загрязнения, обнаруженного на территории НИИ атомных реакторов в Димитровграде. По данным Волжского межрайонного управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью, загрязнение произошло из-за нарушения герметичности контейнеров, содержащих источники излучения.

Известно, что содержимое контейнеров предполагалось использовать для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по договору с Минобразования и науки РФ.

Напомним, 3 февраля в ходе планового ежедневного мониторинга радиационной обстановки территории промплощадки №1 АО ГНЦ НИИАР на участке размером 90м на 95м было обнаружено радиоактивное загрязнение снежного покрова. Замеры, сделанные персоналом управления радиационной безопасности НИИАР показали, что загрязнение территории не превышает допустимых уровней и риски облучения персонала отсутствуют. Выявленное загрязнение не связано с работой ядерных реакторов НИИ.

В институте создана комиссия по расследованию причин и условий, приведших к данному происшествию, проведены мероприятия направленные на устранение инцидента.