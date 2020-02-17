Петербурженке, сбежавшей из коронавирусного карантина, грозит штраф

Петербурженке, сбежавшей из коронавирусного карантина, грозит штраф. Дело о нарушении рассмотрит мировой судья.

Поступок Аллы Ильиной квалифицировали, как "невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего госнадзор". По этой статье административного кодекса ей "светит" штраф 300-500 рублей.

Напомним, ранее сообщалось о побеге из стационара женщины, которая выложила видеозапись плана побега в свой Instagram. Как рассказала сама пациентка в подписи к видеозаписи, ей обещали, что будут наблюдать ее в больнице только сутки, однако потом оказалось, что ей нужно пробыть под наблюдением медиков 14 дней.

Женщина прилетела в Питер из Китая. Побег она осуществила еще 7 февраля. Суд сегодня решил госпитализировать беглянку принудительно до получения двух отрицательных проб на коронавирус.