Ступень ракеты Falcon 9 промазала мимо посадочной площадки и упала в океан

Многоразовая ступень ракеты Falcon 9, использовавшаяся в четвертый раз, промахнулась мимо посадочной площадки и упала в океан.

Ракета сегодня вывела в космос 60 интернет-спутников, а ее возвращаемая ступень должна была приземлиться на плавучую платформу Of Course I Still Love You, стоящую в океане в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Ступень промазала и упала в воду.