Вышинский призывает надавить на ПНС Ливии для освобождения российских социологов

Журналист Кирилл Вышинский принял участие в акции в поддержку российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, плененных в Триполи в мае прошлого года. Вышинский выступил с призывом оказать давление на так называемое ПНС Ливии для освобождения наших соотечественников.

«Мы хотим добиться главного — освобождения российских граждан. Тем более что мы прекрасно понимаем, что они там содержатся в совершенно неправовой ситуации без предъявления обвинений. Абсолютно вопиющая история, с которой нужно что-то делать», — заявил он в беседе с корреспондентом ФАН.

По мнению журналиста, максимально широкое привлечение общественного внимания к проблеме российских социологов является одним из инструментов давления на ПНС Ливии. Также Вышинский подчеркнул, что пока неизвестно, как долго будут продолжаться пикеты у здания посольства.

Напомним, наши соотечественники в мае прошлого года были похищены членами бандформирования RADA. Максиму и Самеру не были предъявлены официальные обвинения, однако их все еще удерживают в нелегальной тюрьме «Митига», которая контролируется боевиками той же группировки и известна невыносимыми условиями содержания и пытками.

Ливийское посольство в Москве представляет искусственно созданное ПНС Ливии. Уже не первый день вблизи здания дипломатического представительства проходят пикеты. Ранее в акции принимала участие депутат ГД РФ Дарья Митина.