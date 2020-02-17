29 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Мюнхенская конференция по безопасности (2015) | Фото: rg.ru

Несмотря на протесты Украины, в Европе вернули 12 тезисов по урегулированию конфликта в Донбассе

План из 12 шагов для урегулирования конфликта в Донбассе, принятый на Мюнхенской конференции по безопасности, который позже был удален из-за протестов Украины, снова вернули на сайт конференции.
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Сам план довольно размыт и представляет скорее набор благопожеланий. Однако в нем упоминается о защите меньшинств (видимо, Донбасса) и снятии санкций с России при выполнении Минских соглашений.

Как сообщало Накануне.RU, президент Франции Эммануэль Макрон заявил на конференции, что Европе нужен стратегический диалог с Россией, который предусматривает снятие санкций.

Украинский политолог Илья Куса считает, что возвращение плана - это "схема, описывающая контуры будущего российско-европейского договорняка по Украине".

"А чего, собственно, все ожидали? Что на шестом году войны Европа будет продолжать потреблять наши пафосно-патриотические заявления, лишенные смысловой нагрузки и практических шагов? Что они будут продолжать сохранять санкции в ущерб самим себе?" - написал он в Facebook.

Бывший пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил после удаления документа, что Мюнхенская конференция едва не стала местом "мюнхенского сговора" против Украины и вызвала шок на Украине. Его удаление он приписал жесткой позиции Порошенко. Возвращение плана он уже не комментировал.

Президент Владимир Зеленский заявил, что обиделся, "когда об Украине начинали говорить за спиной".

"А нас не спросили. А где мы? Это у нас война", - сказал он.

Напомним, Зеленский объявил на конференции, что имеет новый план по Донбассу. Однако в Европе все же решили остановиться на своем.

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Несмотря на протесты Украины, в Европе вернули 12 тезисов по урегулированию конфликта в Донбассе

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Теги: Украина, Донбасс, Европа



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