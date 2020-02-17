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Экономика Свердловская область
кызласов артемий игоревич генеральный директор оэз титановая долина (2014) | Фото: Накануне.ru

Глава "Титановой долины" задержан с поличным при получении взятки

Генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Коммерсант, ссылаясь на собственные источники в органах правоохраны. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным издания, Артемия Кызласова задержали с поличным при получении взятки, операцию проводила ФСБ. Обвинение может быть предъявлено по статье "получение взятки в особо крупном размере".

"Титановая долина" - одна из 11 ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, контролируется правительством региона. Специализация ОЭЗ обусловлена близким расположением мирового производителя и поставщика титановой продукции - ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА". Управляющую компанию ОЭЗ часто критиковали за раздутые траты, высокие зарплаты топ-менеджеров при малом количестве привлеченных резидентов. Несмотря на это, каждый год бюджет региона выделяет сотни миллионов на содержание ОЭЗ. В 2018 году "Титановой долине" выделили более 350 млн руб., в 2019 - 700 млн.

А Счетная палата РФ установила, что на создание и развитие в России особых экономических зон (ОЭЗ) в 2005-2017 годах государство потратило 201 млрд руб., однако построенные там объекты инфраструктуры загружены менее чем наполовину, а часть и вовсе не эксплуатируются.

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Глава "Титановой долины" задержан с поличным при получении взятки

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Теги: артемий кызласов, титановая долина, задержание, взятка



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