Екатеринбуржец попал под суд в Кургане за изнасилование, после которого скрылся и изменил внешность

В Кургане осудили 42-летнего жителя Екатеринбурга за преступление, которое он совершил 14 лет назад.

Весной 2005 года в Кургане он и еще один злоумышленник на дороге подобрали женщину, которая "голосовала". После этого он изнасиловал свою жертву, а после этого держал ее, пока второй соучастник ее насиловал.

После преступления мужчина уехал в Екатеринбург, изменил внешность - сделал новую прическу и отрастил усы, рассказали Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Задержали его только в конце июня прошлого года. Мужчина на суде вину не признал, однако его приговорили к 7 годам в колонии общего режима. Его соучастник был осужден еще в апреле 2007 года.