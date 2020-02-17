Суд в Челябинске просят отменить итоги конкурса по избранию Натальи Котовой главой Челябинска

Лидер челябинского отделения "Яблока" Ярослав Щербаков подал в Советский районный суд иск об отмене итогов конкурса по выбору главы Челябинска и избрания на эту должность Натальи Котовой.

Щербаков напомнил, что в 2019 году дважды проходил конкурс на пост главы города. По итогам первого мэром был избран Владимир Елистратов, который в июне ушел в отставку. Тогда Щербаковов также обращался в суд, чтобы оспорить результаты.

Позже Верховный суд РФ признал незаконными критерии отбора кандидатов в мэры Челябинска. В определении суда говорится, что закреплённые в порядке проведения конкурса критерии и оценки кандидатов не отражают показатели, по которым определяются объём и качество необходимых знаний. Суд отменил принятый порядок в части данных требований.

"Считаю нецелесообразным мириться с результатами "фейковых" конкурсов и намереваюсь добиваться отмены их результатов, пока действующая власть не поймёт, что просто так, нельзя назначать того, кого им "надо". Теперь осталось доказать очевидный факт незаконности конкурса по избранию Натальи Котовой в инициированном нами судебном процессе", - заявил Щербаков.

Напомним, на пост главы Челябинска претендовали 15 кандидатов. По итогам конкурса комиссия выбрала трех победителей, кандидатуры которых были представлены на рассмотрение депутатов городской думы. Это директор Красноармейского дома интерната для престарелых и инвалидов "Березка" Виталий Евгеньев, глава Металлургического района Сергей Кочетков и врио главы города Наталья Котова. 19 ноября на заседании гордумы Котова была единогласно избрана главой Челябинска.