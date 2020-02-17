Из Берёзово - в Карабаш: полпред инспектирует выполнение нацпроектов в депрессивных территориях

В столице Берёзовского района Югры, посёлке городского типа Берёзово, состоялась совещание по нацпроектам, его провёл полпред президента в УрФО Николай Цуканов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Во вступлении наместник президента отметил, что в округе хорошо решены проблемы с автодорогами и расселением жилья, однако есть проблемы с взаимодействием власти и жителей на местах: если бы местная власть лучше слышала горожан, многие проблемы можно было бы решить.

"Я принял решение совершить поездку по муниципалитетам. Сегодня такая поездка состоялась в Берёзово, на этой неделе состоится визит в Карабаш", - сказал Цуканов. Стоит отметить, что обе территории считаются депрессивными.

В Берёзовском районе округа во время распутицы перевозить людей можно только по воздуху. Есть проблемы с водоснабжением, треть воды, которая течёт из кранов, не соответствует нормам. Не выполняется план по расселению жилья. 773 семьи нуждаются в улучшении жилищных условий. Также прозвучала информация о том, что "нельзя допустить развал рыбной отрасли в районе".

Губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что Берёзово - одно из коренных мест, важных для округа.

"Мы с 2019 г. участвуем в проекте "Безопасные и качественные автодороги". Показатели по итогам первого года достигнуты. Построены дороги на девяти объектах длиной 61 км", - сказала губернатор.

Для стимулирования развития жилищного строительства муниципальным образованиям выделено 10 млрд руб., сказала губернатор.

На совещании по нацпроектам глава Берёзовского района Владимир Фомин отметил, что главное в его работе - повышение качества жизни жителей.

Зарплата в районе выросла на 9 %, пенсии - на 6,7%. Он рассказал, что десятки миллиардов рублей выделены на развитие района. Будут открыты детсад и школа. Общий объем сданного жилья в районе в 2019 г. - 6,6 тыс. "квадратов".

"На реализацию нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" выделено 24 млн руб. Проектируем спортивное сооружение в Саранпауле", - сказал Фомин.

В районе построены 106 площадок для накопления мусора. Он пообещал сохранить темпы по дорожному строительству.

"Отдельное спасибо говорю за обновление взлётной полосы аэропорта", - сказал Фомин.

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин отметил, что две главных проблемы района - плохая вода и переселение из ветхого и аварийного жилья.

"Проблемы не решены. У главы понимание решения есть, однако проблемы остаются. Из-за большой территории инвесторы заходят, но понимают, что заработать не смогут. Что касается "Сибирской рыбы". Бывший директор уже осуждён, но мы нашли новые факты мошенничества на 4 млн руб., вскоре будет решён вопрос о возбуждении дела", - сказал Ботвинкин.