В полиции рассказали о ходе расследования дел КПК "Первый", "Первый Уральский" и "Первый Северный"

По поручению руководства ГУ МВД России по Свердловской области состоялась рабочая встреча следователей ГСУ полицейского Главка с группой граждан, пострадавших от мошеннических действий кредитных кооперативов "Первый", "Первый Уральский" и "Первый Северный".

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых, по материалам дела, неустановленные лица из числа руководителей и участников данных КПК вели деятельность по привлечению денежных средств под предлогом сохранения и приумножения личных сбережений пайщиков, но обманули людей на сумму в особо крупном размере. В настоящее время представителями МВД предъявлено обвинение председателю правления КПК гражданину Бикбулатову 1971 года рождения – уроженцу Амурской области.

На встречу с потерпевшими пришли начальник отдела ГСУ Дания Пустякова, а также руководитель следственно-оперативной группы Дмитрий Лебедев, в производстве которого и находится данное уголовное дело. В ходе диалога они рассказали, какие меры предпринимаются полицией для восстановления нарушенных прав пайщиков, обсудили наболевшие вопросы и наметили пути дальнейшего сотрудничества.

"В настоящее время проводится тщательное расследование, устанавливается круг возможных сообщников. В соответствии с приказом ГУ МВД России по Свердловской области создана усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой входит порядка 80 следователей и оперуполномоченных подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Абсолютно во всех городах, где проживают жертвы аферистов, закреплены курирующие следователи. А в Нижнем Тагиле, где от рук мошенников пострадало более тысячи человек, полицией возбуждено и расследуется отдельное уголовное дело", - отметил полковник Горелых.

"Основным принципом уголовного судопроизводства является оказание помощи лицам, пострадавшим от совершенных преступлений. Органы предварительного следствия ни в коем случае от этого принципа не отходят. По поводу сроков – на данный момент нам необходимо провести ряд следственных действий, направленных на получение информации из ряда органов государственной власти, а также провести следственные действия с участниками уголовного процесса. Срок следствия продлен до восьми месяцев, то есть до 10 мая 2020 года. Соответствующие уведомления направлены в адрес потерпевших", - обратилась к собравшимся Дания Пустякова.

Следственными органами запланировано большое количество мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.

"Всю полученную информацию сейчас следователи проверяют и анализируют. Необходимо определить точное количество лиц, которые совершили данное противоправное деяние. Специалисты уверяют, что никто не останется свидетелем, если будет доказано, что в его действиях имеется состав преступления", - рассказал Горелых.

Подполковник Пустякова призвала всех, кто пострадал от потребительских кооперативов "Первый", "Первый Уральский" и "Первый Северный", но соответствующего заявления в органы внутренних дел еще не сделал, обратиться в следственную часть ГСУ ГУ МВД по Свердловской области по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, 31, кабинет №5, либо по телефону 8 (343) 354-59-06.

Как сообщало Накануне.RU, в январе обманутые на миллионы пайщики КПК "Первый Уральский" попросили помощи у свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой.