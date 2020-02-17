Протоиерей Дмитрий Смирнов пожаловался на угрозы побоями после его скандальных слов о "бесплатных проститутках"

Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал, что после скандального заявления про гражданский брак ему поступают угрозы.

"Все время сумасшедшие пишут на меня какие-то доносы. Меня по этому поводу уже и милиция знает, и прокуратура. Они просто должны любой бред, который даже не подписан, рассмотреть, дать какой-то ответ. А какой тут ответ? Я сегодня все расскажу на телевидении и буду отсылать туда. Ну, если после этого продолжится, то я могу и в суд за клевету подавать. Просто мне некогда, я занят. Люди, ничего не зная, посылают мне угрозы с матом, угрожают меня избить и прочее. Что я кому плохого сделал? В частной беседе с группой молодых лиц сказал - ну, записали, выложили в интернет", - цитирует священника агентство "Москва".

Ранее стало известно, что заявление в прокуратуру на Смирнова написал юрист из Приморья, а московский звездный адвокат Катя Гордон пожаловалась в СКР.

Смирнов сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с "бесплатными проститутками". Позже Смирнов пояснил, что имел в виду: мужчины пользуются женщинами, а ответственности за это не несут, и потом бросают дам.