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Димитрий Смирнов (2010) | Фото:rusk.ru

Протоиерей Дмитрий Смирнов пожаловался на угрозы побоями после его скандальных слов о "бесплатных проститутках"

Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал, что после скандального заявления про гражданский брак ему поступают угрозы.

"Все время сумасшедшие пишут на меня какие-то доносы. Меня по этому поводу уже и милиция знает, и прокуратура. Они просто должны любой бред, который даже не подписан, рассмотреть, дать какой-то ответ. А какой тут ответ? Я сегодня все расскажу на телевидении и буду отсылать туда. Ну, если после этого продолжится, то я могу и в суд за клевету подавать. Просто мне некогда, я занят. Люди, ничего не зная, посылают мне угрозы с матом, угрожают меня избить и прочее. Что я кому плохого сделал? В частной беседе с группой молодых лиц сказал - ну, записали, выложили в интернет", - цитирует священника агентство "Москва".

Ранее стало известно, что заявление в прокуратуру на Смирнова написал юрист из Приморья, а московский звездный адвокат Катя Гордон пожаловалась в СКР.

Смирнов сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с "бесплатными проститутками". Позже Смирнов пояснил, что имел в виду: мужчины пользуются женщинами, а ответственности за это не несут, и потом бросают дам.

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Протоиерей Дмитрий Смирнов пожаловался на угрозы побоями после его скандальных слов о "бесплатных проститутках"

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Теги: протоиерей дмитрий смирнов, гражданский брак, проституция, угрозы



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Ранее 17.02.2020 13:05 Мск У священника Дмитрия Смирнова, назвавшего женщин в гражданском браке "бесплатными проститутками", появился защитник

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