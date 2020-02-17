29 Августа 2020
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Политика За рубежом Украина
Боинг-777, Украина, крушение (2014) | Фото:ntv.ru

Все украинские прокуроры, расследовавшие дело MH17, отстранены от работы

Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе "Боинга" рейса MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.

По данным газеты NRC Next, речь идет в том числе о двух прокурорах, которые входили в Совместную следственную группу (ССГ).

Издание отмечает, что отстранение украинцев не окажет серьезного влияния на судебный процесс. Поясняется, что прокуроры Украины завершили работу по делу еще летом 2019 года, пишет ТАСС.

Суд по делу MH17 начинается 9 марта. Ранее Амстердам сообщил, что Россия просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию, но получила отказ.

Ранее Парламент Нидерландов единогласно проголосовал за проведение дополнительного расследования роли Украины в катастрофе малайзийского Boeing 777 в 2014 году на Донбассе.

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Все украинские прокуроры, расследовавшие дело MH17, отстранены от работы

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Теги: MH17, прокуроры, Украина



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