Видео зашло: Юрия Дудя пригласили в Госдуму - обсудить проблему ВИЧ

Фильм Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России так понравился депутатам Госдумы, что автора решили пригласить на обсуждение проблемы. В частности, приглашение блогеру и журналисту выслал первый замглавы комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов.

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Тумусов ранее устроил для коллег просмотр документального фильма. Многим понравилось. Например, депутат Антон Горелкин из комитета по информационным технологиям восхищается в блоге: "Я не знаю, во сколько автору обошлось создание этого фильма, но государству оно не стоило ни копейки. И фильм стал самым просматриваемым материалом о профилактике ВИЧ за всю историю нашей страны. А многие государственные миллионы, потраченные на медийную составляющую борьбы с ВИЧ, остались незамеченными — как будто их и не было".

Тумусов в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил: "Я в пятницу тут известил всех своих коллег о том, что такой фильм появился и даже пригласил на коллективный просмотр этого ильма в пятницу. Я провожу круглый стол с названием "Вопросы законодательного обеспечения профилактики и лечения ВИЧ в Российской Федерации".

Мы будем обсуждать там, какие меры надо принимать, какие проблемы есть, какие меры надо принимать для вопросов профилактики, лечения ВИЧ. Мы пригласили экспертов: Минздрав, Росздравнадзор, другие ведомства, которые заинтересованы в решении данной проблемы, Счётную палату пригласили, в том числе, Юрия Дудя пригласили как автора очень интересного, острого фильма о проблемах ВИЧ в нашей стране. Главная моя цель как члена комитета охраны здоровья — обратить внимание коллег, что есть такой фильм, есть такая проблема".

Ранее фильм Дудя одобрили замминистра здравоохранения России Олег Салагай и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.