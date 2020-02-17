Видео зашло: Юрия Дудя пригласили в Госдуму - обсудить проблему ВИЧ
Фильм Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России так понравился депутатам Госдумы, что автора решили пригласить на обсуждение проблемы. В частности, приглашение блогеру и журналисту выслал первый замглавы комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов.
Тумусов ранее устроил для коллег просмотр документального фильма. Многим понравилось. Например, депутат Антон Горелкин из комитета по информационным технологиям восхищается в блоге: "Я не знаю, во сколько автору обошлось создание этого фильма, но государству оно не стоило ни копейки. И фильм стал самым просматриваемым материалом о профилактике ВИЧ за всю историю нашей страны. А многие государственные миллионы, потраченные на медийную составляющую борьбы с ВИЧ, остались незамеченными — как будто их и не было".
Тумусов в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил: "Я в пятницу тут известил всех своих коллег о том, что такой фильм появился и даже пригласил на коллективный просмотр этого ильма в пятницу. Я провожу круглый стол с названием "Вопросы законодательного обеспечения профилактики и лечения ВИЧ в Российской Федерации".
Мы будем обсуждать там, какие меры надо принимать, какие проблемы есть, какие меры надо принимать для вопросов профилактики, лечения ВИЧ. Мы пригласили экспертов: Минздрав, Росздравнадзор, другие ведомства, которые заинтересованы в решении данной проблемы, Счётную палату пригласили, в том числе, Юрия Дудя пригласили как автора очень интересного, острого фильма о проблемах ВИЧ в нашей стране. Главная моя цель как члена комитета охраны здоровья — обратить внимание коллег, что есть такой фильм, есть такая проблема".
Ранее фильм Дудя одобрили замминистра здравоохранения России Олег Салагай и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.