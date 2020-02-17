"Оно попросило прощения со слезами на глазах". Няня-убийца раскаялась в содеянном

На сегодняшнем заседании Заводоуковского районного суда няня-убийца Виктория Айметдинова впервые попросила прощения у родителей своей жертвы.

Очередное закрытое судебное заседание прошло 17 февраля. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Заводоуковского районного суда, сегодня в зале заседания присутствовал врач-психиатр. В отношении подсудимой ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера за совершение общественно-опасных деяний.

После того, как девушка услышала о предварительных сроках лечения, она расплакалась и стала просить прощения у родителей погибшего. Девушка раскаивалась в том, что "совершила непоправимое".

Отец погибшего Игорь Гафнер сообщил журналисту Накануне.RU о том, что слушание дела перенесли на 3 марта 2020 г., в связи с ходатайством со стороны обвинения.

"Оно попросило прощения со слезами на глазах и моей жене стало плохо, - рассказал Игорь Гафнер. - Мы вызвали скорую, дали жене успокоительное и попросили суд перенести заседание".

Напомним, в сентябре прошлого года девушка в качестве няни приглядывала за пятимесячным ребенком. Около полудня она собрала мальчика на прогулку и ушла в лес, где и убила несовершеннолетнего. Девушке поставили диагноз "параноидная шизофрения, отсутствие ремиссии. Синдром зависимости от алкоголя начальной стадии". В отношении инкриминируемого ей преступления она признана невменяемой. По результатам экспертизы, подсудимая представляет особую социальную опасность для себя и окружающих, в силу чего нуждается в принудительном лечении.