Минприроды: федеральная терсхема обращения с ТКО появится в марте

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 17 февраля заявил о появлении в марте федеральной территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. В документе, по словам министра, должны быть отражены все источники мусора, объекты его накопления, переработки, сжигания и мусорные полигоны, передает заявление министра ТАСС.

При этом, как уточнил министр, сейчас в Минприроды разрабатывается новый стандарт мусорных полигонов, речь идет о нескольких типовых проектах, которые в дальнейшем должны быть реализованы по всей России в рамках федеральной терсхемы. Одновременно до конца сентября специалисты Минприроды должны завершить ревизию территориальных схем в субъектах РФ, выявить недостатки региональных документов, после чего собственно и возможно их объединение в какой-то единый концептуальный документ.

Кстати, созданием электронной базы данных с информацией по регионам занимается сейчас и "Российский экологический оператор" (РЭО), прежнее руководство которого не раз подвергалось критике за отсутствие системного подхода в работе.