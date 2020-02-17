В Рязани при университете им. Есенина займутся изучением инфовойны и контрпропаганды

В рязанском университете им. С. А. Есенина создан Аналитический центр по исследованию технологий инфовойны и контрпропаганды, которому предстоит бороться с влиянием на массовое сознание россиян, в том числе противостоять фальсификации истории Великой Отечественной войны.

Как сообщает Infox, открытие центра приветствовал сенатор Владимир Джабаров, по мнению которого, информационную борьбу нужно "поставить на научную основу", поскольку после распада Советского Союза в РФ выросло "поколение людей, которые легко становятся жертвами пропагандистских приемов Запада".

Сенатор также считает недостаточным нынешнее противодействие страны "западным атакам". Недовольство Джабарова вызвало и использование согражданами "Википедии" для получения информации, поскольку она "искажает информацию и не контролируется в России".

Напомним, летом прошлого года с обвинениями в распространении антироссийской информации, наряду с "Википедией" столкнулся и Youtube.