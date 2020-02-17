Врио главы Иркутской области выступил резко против присвоения Байкалу статуса федеральной территории

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, назначенный на этот пост в конце 2019 года, высказался против включения озера Байкал в число так называемых федеральных территорий.

Создание федеральных территорий, напрямую подчиненных федеральному центру, предложили в рамках рабочей группы по поправкам в Конституцию. О поддержке такой инициативы заявляла, в частности, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кобзеву идея не нравится.

"Сегодня активно обсуждаются поправки в Конституцию. Серьёзные опасения вызывает предложение об отнесении к специальным федеральным территориям озера Байкал. Считаю, что абсолютно некорректно выносить вопрос на общероссийское голосование. Голоса наших жителей, непосредственно заинтересованных территорий, в нём просто "утонут". Предложения президента по поправкам в Конституцию направлены на развитие государственности. А те инициативы, которые мы слышим сейчас, нарушают этот принцип. Вопрос о территориальной целостности регионов должен решаться исключительно в самих регионах", - считает врио губернатора.

"Как большинство жителей Приангарья, я считаю Байкал неотъемлемой частью прилегающих территорий. Посыл о "спасении и сохранении озера всем миром" неубедителен. Более двадцати лет Байкал входит в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Также существует федеральный закон "Об охране озера Байкал". Данные меры являются необходимыми и достаточными. Тем более, что сегодня идет актуализация основных положений данного закона", - сказал Игорь Кобзев.