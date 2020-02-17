Пермскому бизнесмену, автобус которого прошлым летом столкнулся со зданием, продлили арест

Арест пермского бизнесмена Павла Дробинина, которому принадлежал автобус №53, продлен до 17 апреля. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Напомним, вечером 17 августа 2019 г. при движении из центра города по улице Новогайвинской автобус маршрута №53 врезался в бетонное ограждение здания. В результате водитель получил тяжелые травмы, одна пассажирка автобуса погибла на месте, десятки человек получили травмы различной степени тяжести. 27 августа еще одна пассажирка скончалась. Возбуждено уголовное дело. Водитель автобуса в момент аварии был трезв.

У автобуса вследствие неисправности отказало рулевое управление. Автотехническая экспертиза, проведенная экспертами ГУ МВД по Пермскому краю, установила, что из-за поломки движения рулевого колеса якобы не передавались на колеса. При этом водитель не мог обнаружить проблемы самостоятельно – для диагностики необходимо было загнать автобус на эстакаду и осмотреть его вместе с механиком.