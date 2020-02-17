Прокуратура вскрыла новые факты мошенничества на "Сибирской рыбе"

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин заявил, что на предприятии "Сибирская рыба" вскрыты новые факты мошенничества, ущерб по которым оценивается в 4 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

"Что касается "Сибирской рыбы". Бывший директор уже осуждён, но мы нашли новые факты мошенничества на 4 млн руб., вскоре будет решён вопрос о возбуждении дела", - сказал Ботвинкин на совещании у полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова.

Напомним, ранее в администрации Берёзовского района сообщили, что работа на заводе шла небольшими темпами. Штат при полной загрузке с учетом сезонных работников – 74 человека, летом 2018-го работало только 23. Собственная рыбодобыча в летнюю путину 2018 г. началась позже на месяц, только 24 июля. В июле на предприятии введена процедура банкротства - наблюдение.

"Сибирскую рыбу" основали в 1930 г. Продукция была известна по всей стране, а сосьвинскую сельдь или тугун поставляли в Кремль.