Суд обязал Среднеуральскую птицефабрику устранить пожарные нарушения до ноября

Сегодня, 17 февраля, Верхнепышминский городской суд удовлетворил иск прокурора города к ООО "Птицефабрика "Среднеуральская". Предприятие обязано устранить все нарушения.

Напомним, на прошлой неделе суд приостановил деятельность птицефабрики из-за выявленных МЧС нарушений. Однако впоследствии это решение было отменено.

Сегодня состоялось очередное судебное заседание.

"Иск прокуратуры был удовлетворен в части возложения обязанности по устранению нарушений мер пожарной безопасности. В части приостановления деятельности предприятия прокуратура от иска отказалась", - рассказали Накануне.RU в суде.

Ранее сообщалось, что нарушения должны быть устранены в срок до 2 ноября этого года.

Напомним, после решения о приостановке производства депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских призывал руководство "Среднеуральской" не заниматься "шантажом".