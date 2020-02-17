29 Августа 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
нападение в храме Святителя Николая в Москве (2020) | Фото: МВД

"Не с той ноги встал": напавший на работников храма в Москве объяснил свой поступок

Ранивший двух человек в храме Святителя Николая в Москве мужчина не смог объяснить причины своего поступка.

"Не с той ноги встал. Я проснулся, мне как-то не особо... радостности не было", - сообщил задержанный Ефим Ефимов. Видеозапись допроса, а также кадры с места происшествия появились на сайте МВД России.

Место преступления мужчина заранее не выбирал, а просто зашел в храм, который оказался рядом.

На вопрос о собственной вменяемости он ответить затруднился. "Ну может что-то с головой у меня есть. Я-то не знаю. Я не врач", - сказал Ефимов.

По словам мужчины, накануне он пил пиво, иногда употребляет наркотические вещества.

Напомним, утром 16 февраля Ефимов с ножом ворвался в храм и попытался прорваться к алтарю, его остановили служители храма, которых он ранил - сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Некоторые СМИ сообщают, что в момент нападения мужчина находился в неадекватном состоянии.

Сотрудники полиции считают, что 26-летний житель Липецкой области напал с ножом на служителей храма из хулиганских побуждений.

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"Не с той ноги встал": напавший на работников храма в Москве объяснил свой поступок

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Теги: храм Святителя Николая, нож, нападение, Ефим Ефимов



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Развитие сюжета:

Ранее 06.08.2020 11:09 Мск Москвичу, "вставшему не с той ноги" и устроившему поножовщину в храме, вынесли приговор
Ранее 18.02.2020 15:41 Мск Напавший на людей в московском храме арестован на два месяца

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Ранее 16.02.2020 10:19 Мск Неизвестный ранил ножом нескольких прихожан в столичном храме Святителя Николая

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