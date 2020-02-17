"Не с той ноги встал": напавший на работников храма в Москве объяснил свой поступок

Ранивший двух человек в храме Святителя Николая в Москве мужчина не смог объяснить причины своего поступка.

"Не с той ноги встал. Я проснулся, мне как-то не особо... радостности не было", - сообщил задержанный Ефим Ефимов. Видеозапись допроса, а также кадры с места происшествия появились на сайте МВД России.

Место преступления мужчина заранее не выбирал, а просто зашел в храм, который оказался рядом.

На вопрос о собственной вменяемости он ответить затруднился. "Ну может что-то с головой у меня есть. Я-то не знаю. Я не врач", - сказал Ефимов.

По словам мужчины, накануне он пил пиво, иногда употребляет наркотические вещества.

Напомним, утром 16 февраля Ефимов с ножом ворвался в храм и попытался прорваться к алтарю, его остановили служители храма, которых он ранил - сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Некоторые СМИ сообщают, что в момент нападения мужчина находился в неадекватном состоянии.

Сотрудники полиции считают, что 26-летний житель Липецкой области напал с ножом на служителей храма из хулиганских побуждений.