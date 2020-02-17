В уральской больнице служебные автомобили "списали", а затем продали по поддельным документам

На Среднем Урале вскрыли факт недостачи трех автомобилей, состоящих на балансе Кировградской центральной городской больницы. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проведенная в больнице инвентаризация выявила недостачу пяти единиц транспортных средств. Руководство лечебного учреждения факт пропажи объяснило тем, что автомобили якобы утилизированы, поскольку были непригодными для эксплуатации.

Однако в надзорном ведомстве выяснили, что три из пяти автомобилей были не утилизированы, а обманным путем похищены с места стоянки и проданы по подложным документам другим людям. При этом машины были фиктивно сняты с государственного регистрационного учета в связи с их утилизацией.

Возбуждено дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения). Сейчас проводится расследование.