Демографический перелом: родившихся в мусульманских странах бывшего СССР отныне будет больше, чем во всех остальных республиках

В 2020 году число родившихся в четырех странах Средней Азии (Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Туркменистан) впервые превысит число родившихся в России. Об этом пишет в Facebook независимый демограф-эксперт Алексей Ракша.

Более того, он обращает внимание и на два других факта, которые легко прогнозируются в силу того, что рождаемость в Средней Азии увеличивается, а в "европейских" республиках или снижается, или остается постоянной. Если взять все среднеазиатские страны, то есть включая Казахстан, то численность родившихся в них впервые превысит численность родившихся в России, Белоруссии и на Украине.

Если же к среднеазиатским странам прибавить еще Азербайджан, то в этих шести преимущественно мусульманских постсоветских странах отныне будет рождаться больше детей, чем во всех остальных республиках.

В 1950 году в четырех среднеазиатских республиках рождалось в 9 раз меньше детей, чем в России. То есть за 70 лет преодолен 9-кратный разрыв. Если же учитывать этническую принадлежность рождающихся детей, то ситуация для русских будет еще хуже. Наступает новая демографическая реальность.

Накануне.RU писало о том, что Средняя Азия покрыла и перекрыла убыль населения всех бывших республик СССР. При этом рождаемость в них в расчете на одну женщину в последние годы растет. В Таджикистане она составляла в 2018 году 3,8 детей, Киргизии - 3,3, Туркмении - 3,2, Казахстане - 3, Узбекистане - 2,5. В середине 2000-х во всех этих странах, кроме Таджикистана, рождаемость лишь немного превышала уровень воспроизводства.

Отметим, что через несколько лет Узбекистан официально станет второй по численности населения постсоветской страной вместо Украины. В прошлом году рождаемость в нем в пять раз превысила смертность, а его население выросло на 661 тыс. - до 33,25 млн. Схожая ситуация и в других республиках Средней Азии.

"Будущее просматривается уже сегодня", - констатирует Ракша.

Эти тенденции обусловливаются здоровыми для современного мира репродуктивными установками местного населения. Так, в 2019 году о желании иметь не менее троих детей заявили 80% жителей Узбекистана (35% - троих, 30% - четверых, 13% - пятерых).