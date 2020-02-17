В Кремле заявили, что Путин не отправлял войска в Ливию

Президент России Владимир Путин не отправлял войска в Ливию и приказов не этот счет не отдавал, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал похороны российского военного в Оренбургской области, о них ранее сообщила "Русская служба BBC". По данным издания, он мог погибнуть в Ливии. При этом в материале отмечается, что погибший - не наемник, а кадровый офицер.

Песков подчеркнул, что ничего не знает о погибших военных и объяснить это не может, передает RT.

15 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в ведении войны в Ливии. Турецкий лидер рассказал о некой фотографии, на которой запечатлены министр обороны Сергей Шойгу, глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, а также человек, которого Эрдоган назвал руководителем ЧВК Вагнера.

Ранее Эрдоган также заявлял, что, по его данным, в Ливии находятся 2 тыс. бойцов "ЧВК Вагнера". Президент Турции неоднократно говорил с прессой о присутствии данной ЧВК на территории Ливии, тем самым отвлекая внимание от базирующейся там турецкой ЧВК.