Следователи допросили диспетчеров, пассажиров и второго пилота рухнувшего на Ямале вертолета

На Ямале следователи и Межгосударственный авиационный комитет (МАК) продолжают разбираться в причинах жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в вблизи посёлка Сабетта, в результате которой погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По информации ведомства, специалисты осмотрели место крушения воздушного судна, изъяли бортовую документацию и личные вещи потерпевших, а также образцы топлива и масла.

Был допрошен диспетчерский состав, обслуживающий полет вертолета Ми-8, представители авиакомпании, пассажиры и второй пилот воздушного судна, специалисты метерологических служб. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Также органами следствия изъята техническая документация на воздушное судно, личные дела членов экипажа, архивные записи средств объективного контроля диспетчерской службы.

Напомним, сообщение о жёсткой посадке поступило спасателям 14 февраля, в 16.20. В 400-500 м от Сабетты приземлился вертолёт Ми-8 авиакомпании "Скол", который летел из Гыданского полуострова в порт Сабетта. На борту находилось 10 человек, из них трое – члены экипажа. В результате авиакатастрофы командир воздушного судна и бортмеханик погибли, воздушное судно разрушено.

Ранее в СКР назвали возможные причины трагедии - ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия. Уголовное дело возбуждено по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшие по неосторожности смерть двух и более лиц.