Следователи допросили диспетчеров, пассажиров и второго пилота рухнувшего на Ямале вертолета

29 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Ми-8, Скол, крушение, Сабетта (2020) | Фото: Telegram-канал 112

Следователи допросили диспетчеров, пассажиров и второго пилота рухнувшего на Ямале вертолета

На Ямале следователи и Межгосударственный авиационный комитет (МАК) продолжают разбираться в причинах жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в вблизи посёлка Сабетта, в результате которой погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По информации ведомства, специалисты осмотрели место крушения воздушного судна, изъяли бортовую документацию и личные вещи потерпевших, а также образцы топлива и масла.

Был допрошен диспетчерский состав, обслуживающий полет вертолета Ми-8, представители авиакомпании, пассажиры и второй пилот воздушного судна, специалисты метерологических служб. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Также органами следствия изъята техническая документация на воздушное судно, личные дела членов экипажа, архивные записи средств объективного контроля диспетчерской службы.

Напомним, сообщение о жёсткой посадке поступило спасателям 14 февраля, в 16.20. В 400-500 м от Сабетты приземлился вертолёт Ми-8 авиакомпании "Скол", который летел из Гыданского полуострова в порт Сабетта. На борту находилось 10 человек, из них трое – члены экипажа. В результате авиакатастрофы командир воздушного судна и бортмеханик погибли, воздушное судно разрушено.

Ранее в СКР назвали возможные причины трагедии - ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия. Уголовное дело возбуждено по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшие по неосторожности смерть двух и более лиц.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Следователи допросили диспетчеров, пассажиров и второго пилота рухнувшего на Ямале вертолета

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: уголовное дело, Ми-8, Сабетта, Гыданский полуостров, крушение, Скол



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 20.02.2020 07:40 Мск Вертолёт Ми-8 "Скола", во время жёсткой посадки которого на Ямале погибли командир и бортмеханик, сделан в 2019 году

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.02.2020 21:02 Мск Следователи назвали предварительные причины жёсткой посадки вертолёта на Ямале, во время которой погибли люди
Ранее 14.02.2020 19:59 Мск Дмитрий Артюхов выразил соболезнования семьям погибших при жёсткой посадке вертолёта
Ранее 14.02.2020 16:19 Мск На Ямале спасатели подтвердили гибель двоих членов экипажа Ми-8 "Скола"
Ранее 14.02.2020 15:51 Мск Погибли командир и второй пилот Ми-8 "Скола", потерпевшего крушение на Ямале
Ранее 14.02.2020 15:27 Мск "Погибших нет, два члена экипажа зажаты в кабине", - спасатели прокомментировали крушение вертолёта Ми-8 "Скола" вблизи Сабетты
Ранее 14.02.2020 15:09 Мск На Ямале рухнул Ми-8 авиакомпании "Скол", двое пассажиров зажаты внутри машины

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети