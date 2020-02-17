29 Августа 2020
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Общество В России Москва
Ксения Собчак, Док Ток (2020) | Фото: instagram.com/xenia_sobchak

"Будет ли реконструкция изнасилования?": новый выпуск передачи Собчак еще не вышел, а его уже высмеивают

Говорят, рейтинги первого выпуска шоу Собчак "Док-ток" на Первом канале оказались такими низкими, что проект раздумали продлять на второй сезон. А первый, видимо, продолжит выходить. Поэтому после реконструкции изнасилований в семье сестер Хачатурян зрителей первого канала ждет история в стиле "Дом-2": "Мисс Москва" Оксана Воеводина и ее бывший муж и бывший же король Малайзии.

Собчак расписывает историю максимально красочно у себя в Instagram: "Сегодня в 22 30 у нас в Докток жирнющий эксклюзив!! Помните сериал "Великолепный Век" на котором "сидело" полстраны ? Сегодня вечером мы расскажем реальную историю принцессы, которая вышла замуж за Короля Малайзии. Король в т ч из-за этого брака и "барвихинской" свадьбы-скандала отрекся от титула, а Оксана сегодня скрывается в России так как боится за свою жизнь и жизнь своего ребенка. Ребенка,единственного наследника , как это часто случается в восточных государствах ,пытались отобрать,и сегодня Оксана Воеводина впервые расскажет свою версию восточной сказки. Мы встречались с ней на зашифрованной квартире из которой она боится выходить даже чтобы купить продукты! Я реально попала в сериал про восточную деспотию,но только,увы,с несчастливым финалом" (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

Оксана Воеводина|Фото:Spletnik.ru

Оксана Воеводина

Стоит отметить, что для этой подводки Ксения не удосужилась провести элементарный факт-чекинг, хотя бы с помощью "Википедии". В этом случае она узнала бы, что в Малайзии король не получает титул по наследству, а избирается на специальной конференции на пятилетний срок, таким образом, верховный правитель – скорее не титул, а должность.

В комментариях много критики и сарказма в адрес Ксении. "Как постоянный зритель, интересуюсь: будет ли реконструкция изнасилования принцессы? Возможно ли увидеть как выглядели оргии в гареме?" – пишет журналист Сергей Минаев. "Интересно было бы послушать и его версию", - бросает вызов журналистским стандартам Ксении еще один пользователь.

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"Будет ли реконструкция изнасилования?": новый выпуск передачи Собчак еще не вышел, а его уже высмеивают

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Теги: ксения собчак, ток-шоу, сарказм, первый канал, рейтинги



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