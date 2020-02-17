Челябинский омбудсмен Шарпилов подал в отставку

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Антон Шарпилов написал заявление о сложении полномочий. Об этом омбудсмен сообщил на своей странице в соцсети, передает корреспондент Накануне.RU.

Шарпилов поблагодарил за оказанное высокое доверие губернатора Алексея Текслера, депутатов ЗСО и Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, отметив, что за небольшой промежуток времени на посту ему удалось решить большое количество обращений граждан.

И именно эта работа, по его словам, многим не нравится.

"Очень сожалею, что мои личные, семейные дела стали достоянием общественности, что позволило моим недоброжелателям, несмотря на решение 2х судов, одно из которых было задолго до моего назначения, спекулировать на этом, делать информационные атаки и во многом додумывать, коверкать и распространять откровенно лживую информацию. Все эти действия бросают тень недоверия не только на меня, но и на Челябинскую область", - сообщил он.

Шарпилов отметил, что "продолжит отстаивать свои права и восстанавливать своё доброе имя".

Напомним, бывшая супруга Мария обвинила Шарпилова в том, что он не дает ей видеться с детьми, и обратилась в суд, чтобы получить право опеки. Челябинский областной, рассмотрев гражданское дело, оставил право опеки омбудсмену, но изменил порядок общения Марии с детьми. Она сможет три раза в неделю видеть детей, два раза в будни и в выходной.

В начале февраля омбудсмен ушел в отпуск без содержания.