29 Августа 2020
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Лыжня России-2020 (2020) | Фото: ДИП Свердловской области

Свердловский губернатор поддержал Шипулина, у которого "забирают" золото Олимпийских игр

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поддержал бывшего биатлониста, а ныне депутата Госдумы Антона Шипулина.

Напомним, ранее Олимпийского чемпиона по биатлону Евгения Устюгова уличили в употреблении допинга. Сообщалось, что из-за этого с золотом ОИ-2014 придется расстаться еще трем членам сборной России, в том числе и Антону Шипулину. Стоит отметить, что свердловский спортсмен проводил свою предвыборную кампанию в Серовском округе именно как Олимпийский чемпион.

Как написал Евгений Куйвашев в своем Instagram, Шипулин завершил спортивную карьеру именно "из-за той нервотрепки, которую ему устроили из-за всех "допинговых скандалов".

Лыжня России-2020(2020)|Фото: ДИП Свердловской области

"Антон всегда был ярым противником употребления допинга, он порядочный и ответственный человек и никогда бы не подвел свою команду и страну. Тем более, что ни одно подозрение насчет Антона так и не было подтверждено", - отметил свердловский губернатор.

Он поддержал Шипулина и пожелал ему сил и терпения.

"Правда на твоей стороне, мы в тебя верим", - добавил Куйвашев.

Как сообщало Накануне.RU, противник Антона Шипулина на довыборах в Госдуму в 2019 году Габбас Даутов считает, что ситуация с лишением России золота Олимпиады-2014 может пошатнуть политические позиции экс-биатлониста.

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Свердловский губернатор поддержал Шипулина, у которого "забирают" золото Олимпийских игр

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Теги: Куйвашев, Шипулин, золото, медаль



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