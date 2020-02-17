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Назначен и.о. руководителя аппарата правительства Прикамья

Исполнять обязанности руководителя аппарата правительства Прикамья будет директор департамента документационного обеспечения Семен Давыдов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Соответствующее распоряжение 17 февраля подписал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

Отметим, что Семен Давыдов также является членом территориальной избирательной комиссии Дзержинского района Перми с правом решающего голоса.

Напомним, руководитель аппарата правительства Елена Лопаева и ее заместитель Назим Султанов покинули занимаемые должности.

По предварительным данным, чиновники планируют вернуться в Москву, вслед за экс-губернатором Максимом Решетниковым, который теперь занимает должность министра экономического развития РФ.

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Назначен и.о. руководителя аппарата правительства Прикамья

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Теги: Семен Давыдов, руководитель аппарата правительства Прикамья, назначение



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Ранее 19.02.2020 07:44 Мск Махонин представил нового главу аппарата правительства Прикамья

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Ранее 17.02.2020 12:35 Мск Два высокопоставленных чиновника покинули должности в правительстве Прикамья

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