Назначен и.о. руководителя аппарата правительства Прикамья

Исполнять обязанности руководителя аппарата правительства Прикамья будет директор департамента документационного обеспечения Семен Давыдов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Соответствующее распоряжение 17 февраля подписал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

Отметим, что Семен Давыдов также является членом территориальной избирательной комиссии Дзержинского района Перми с правом решающего голоса.

Напомним, руководитель аппарата правительства Елена Лопаева и ее заместитель Назим Султанов покинули занимаемые должности.

По предварительным данным, чиновники планируют вернуться в Москву, вслед за экс-губернатором Максимом Решетниковым, который теперь занимает должность министра экономического развития РФ.