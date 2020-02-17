Назначен и.о. руководителя аппарата правительства Прикамья
Исполнять обязанности руководителя аппарата правительства Прикамья будет директор департамента документационного обеспечения Семен Давыдов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
Соответствующее распоряжение 17 февраля подписал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.
Отметим, что Семен Давыдов также является членом территориальной избирательной комиссии Дзержинского района Перми с правом решающего голоса.
Напомним, руководитель аппарата правительства Елена Лопаева и ее заместитель Назим Султанов покинули занимаемые должности.
По предварительным данным, чиновники планируют вернуться в Москву, вслед за экс-губернатором Максимом Решетниковым, который теперь занимает должность министра экономического развития РФ.