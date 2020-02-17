29 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: REUTERS

Генерал СБУ: За Зеленского голосовала "тупая биомасса"

Генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко в телеэфире назвал граждан Украины, голосовавших за Владимира Зеленского на президентских выборах, "тупой биомассой".

По его словам, причиной проблем Украины является нынешняя власть, а ее причиной - "тупая, ограниченная биомасса, которая этих людей привела к власти".

Он также привел слова Симона Петлюры, что "не так страшны московские вши, как украинские гниды". Их ранее упоминала депутат Рады Надежда Савченко применительно к президенту Петру Порошенко.

"Украинские гниды, которые получили окраску зеленого цвета, – вот о чем нужно думать", – уточнил генерал СБУ.

По его словам, не так опасна Россия как "наши неполноценные, непрофессиональные дураки во власти".

Как сообщало Накануне.RU, бывший советник Порошенко Юрий Бирюков назвал украинских военных, которые голосовали на президентских выборах за Владимира Зеленского, "ублюдками".

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Генерал СБУ: За Зеленского голосовала "тупая биомасса"

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Теги: Украина, Владимир Зеленский



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