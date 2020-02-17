29 Августа 2020
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Иосиф Сталин, Сергей Колтаков (2018) | Фото: 1tv.ru

"Воровать там больше нечего". Полпред узнал о крахе завода, который поставлял рыбу для Сталина

На личном приёме граждан, который провёл в югорском посёлке городского типа Берёзово полпред президента в УрФО Николай Цуканов, к наместнику обратился житель с жалобой на проблемы завода "Сибирская рыба". В советское время это предприятие поставляло продукцию для Иосифа Сталина, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам заявителя, сейчас завод "почти мёртв", хотя ранее "давал работу половине посёлка".

"Завод - банкрот, проект приоритетный. В 2019 г. началась процедура банкротства", - сказал глава Берёзовского района Югры Владимир Фомин.

Николай Цуканов, личный приём, пгт Берёзово(2020)|Фото: Накануне.RU

Губернатор автономии Наталья Комарова сообщила, что собственники предприятия не справились с работой, результат - уголовные дела.

"Мы ищем инвестора, ведём переговоры. Воровать там в рамках банкротства нечего. Проще построить новое предприятие", - сказала Наталья Комарова.

Цуканов отметил, что надо наблюдать за банкротством, а если традиция рыбной ловли жива, то надо искать выход из ситуации.

Николай Цуканов, личный приём, пгт Берёзово(2020)|Фото: Накануне.RU

Ранее ветераны Берёзово пожаловались полпреду, что их посёлок "превратился в деревню" - в нём не осталось производств.

"Сибирскую рыбу" основали в 1930 г. Продукция была известна по всей стране, а сосьвинскую сельдь или тугун поставляли в Кремль. В июле 2019 г. предприятие обанкротилось.

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"Воровать там больше нечего". Полпред узнал о крахе завода, который поставлял рыбу для Сталина

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Теги: Сибирская рыба, Николай Цуканов, Иосиф Сталин



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