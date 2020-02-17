В Китае планируют искоренить обычай поедания дичи

В Пекине состоялось заседание Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. На нём было озвучено предложение запретить торговлю дикими животными в КНР. Как сообщает "Пэнпай синьвэнь", речь идёт о том, чтобы "упразднить дурной обычай поедания диких животных", чтобы на деле защитить жизнь, здоровье и безопасность народных масс.