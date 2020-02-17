29 Августа 2020
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Сессия китайского ВСНП (2017) | Фото: news.sina.com.cn

В Китае планируют искоренить обычай поедания дичи

В Пекине состоялось заседание Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. На нём было озвучено предложение запретить торговлю дикими животными в КНР. Как сообщает "Пэнпай синьвэнь", речь идёт о том, чтобы "упразднить дурной обычай поедания диких животных", чтобы на деле защитить жизнь, здоровье и безопасность народных масс.

Согласно официальной версии, именно торговля на оптовом рынке морепродуктов в Ухане дикими животными, такими как летучие мыши, змеи и т.д., стала причиной возникновения эпидемии коронавируса.

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В Китае планируют искоренить обычай поедания дичи

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Теги: Китай, ВСНП, дичь



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