Два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП на Южном Урале

Два человека погибли и шестеро пострадали в лобовом ДТП в Челябинской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона, утром 16 февраля на 106 километре трассы Челябинск – Троицк произошло лобовое столкновение автомобилей KIA Rio и ВАЗ 2115. На месте работала аварийно-спасательная группа Троицкого отряда, которые оказали первую помощь пострадавшим.

В результате ДТП два человека погибли, шестеро получили травмы различной степени тяжести.