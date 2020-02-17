Цуканов придал ускорение югорским чиновникам и прокурорам из-за жалобы на непригодный для проживания дом

Прокурор Югры Евгений Ботвинкин взял на контроль ситуацию с домом 8 по улице Гидропорт в посёлке городского типа Берёзово, житель которого на личном приёме пожаловался полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову на состояние здания, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Дом признан непригодным для проживания. По словам заявителя, зданию придали такой статус ещё в 2006 г., однако его до сих пор не снесли. После долгих споров Цуканов поручил присутствовавшему на встрече прокурору Югры Евгению Ботвинкинку разобраться в ситуации.

Напомним, полпредство решило жёстко контролировать расселение балков Югры. Инвентаризации, которые прошли в 2012 г., зафиксировали в Ханты-Мансийском автономном округе 9 тыс. 998 балков, в которых проживали свыше 30 тыс.человек. На 1 января 2020 г. в регионе остается 1 тыс. 487 балков, хотя власти автономии неоднократно брали на себя обязательство полностью закрыть вопрос с балками до конца 2019 г. "Несмотря на высокую бюджетную обеспеченность северных регионов, вопрос расселения строений, не предназначенных для проживания, окончательно не решён и в настоящее время", - считают в полпредстве.