29 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Николай Цуканов, Наталья Комарова (2020) | Фото: Накануне.RU

Цуканов придал ускорение югорским чиновникам и прокурорам из-за жалобы на непригодный для проживания дом

Прокурор Югры Евгений Ботвинкин взял на контроль ситуацию с домом 8 по улице Гидропорт в посёлке городского типа Берёзово, житель которого на личном приёме пожаловался полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову на состояние здания, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Дом признан непригодным для проживания. По словам заявителя, зданию придали такой статус ещё в 2006 г., однако его до сих пор не снесли. После долгих споров Цуканов поручил присутствовавшему на встрече прокурору Югры Евгению Ботвинкинку разобраться в ситуации.

Напомним, полпредство решило жёстко контролировать расселение балков Югры. Инвентаризации, которые прошли в 2012 г., зафиксировали в Ханты-Мансийском автономном округе 9 тыс. 998 балков, в которых проживали свыше 30 тыс.человек. На 1 января 2020 г. в регионе остается 1 тыс. 487 балков, хотя власти автономии неоднократно брали на себя обязательство полностью закрыть вопрос с балками до конца 2019 г. "Несмотря на высокую бюджетную обеспеченность северных регионов, вопрос расселения строений, не предназначенных для проживания, окончательно не решён и в настоящее время", - считают в полпредстве.

Николай Цуканов, личный приём, пгт Берёзово(2020)|Фото: Накануне.RU

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Цуканов придал ускорение югорским чиновникам и прокурорам из-за жалобы на непригодный для проживания дом

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Теги: Николай Цуканов, балки, Евгений Ботвинкин



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