У россиянки, находящейся на лайнере Diamond Princess, выявлен коронавирус

На круизном лайнере Diamond Princess в Японии среди новых выявленных случаев заражения коронавирусом оказалась одна гражданка РФ. Об этом сообщает российское посольство.

"В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения", - говорится в сообщении российской дипмиссии в фейсбуке.

На борту Diamond Princess, напомним, находятся 24 гражданина России.

По данным агентства Kyodo, в понедельник, 17 февраля, еще у 99 пассажиров круизного лайнера, который стоит недалеко от порта Йокогамы, обнаружили коронавирус.

Всего на корабле находится около 3700 человек – это пассажиры и экипаж. В МИД РФ сообщили, что вопрос эвакуации россиян с судна будет обсуждаться после завершения карантина . Предполагается, что он продлится до 20 февраля. США, отметим, уже начали эвакуировать своих граждан.