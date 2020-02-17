В Свердловской области не будут создавать новых обсервационных зон для китайцев

В Свердловской области отсутствует необходимость в создании новых обсервационных зон для граждан Китая. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Напомним, в начале февраля в Екатеринбурге на базе санатория "Бодрость" была создана площадка для наблюдения за китайцами, у которых может быть коронавирус. Тогда сообщалось, что постояльцам санатория вернут деньги за незавершенное лечение.

Как уточнили в ДИП, сейчас в Свердловской области не зарегистрировано случаев заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией. Все находящиеся на обсервационном контроле и под меднаблюдением граждане КНР здоровы. Их результаты анализов на вирус - отрицательные.

"С удивлением прочитал "сенсационную новость" об открытии новых обсерваторов на территории Артемовского и должен сказать, что никаких новых обсерваторов мы не планируем открывать в Свердловской области. У нас работает только один обсерватор, и, надеюсь, в ближайшее время в нем тоже не будет необходимости, потому что пройдет карантинный срок", - отметил вице-губернатор Павел Креков.

Напомним, ранее уральский полпред президента Николай Цуканов поручил силовикам отслеживать все перемещения прибывающих в УрФО китайцев.