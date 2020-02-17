29 Августа 2020
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Общество В России Москва
Эрнест Макаренко (2015) | Фото:

У священника Дмитрия Смирнова, назвавшего женщин в гражданском браке "бесплатными проститутками", появился защитник

У протоиерея Дмитрия Смирнова, сравнившего женщин, живущих в гражданском браке, с "бесплатными проститутками", появился защитник.
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Тот факт, что слова Смирнова были, мягко говоря, жесткими, он и сам признал, и его руководство в РПЦ. Но вот начальник отдела исполкома МГРО по взаимодействию с депутатскими группами и фракциями "Единой России", заместитель секретаря местного отделения района Ново-Переделкино Эрнест Макаренко, прославившийся выпиской самому себе крупных премий и еще более странными инициативами, считает, что недовольство высказыванием священника – это происки либералов.

В твиттере Макаренко пишет следующее: "Либералы дружно набросились на отца Дмитрия Смирнова. Говорил он о "сожительстве" без регистрации брака, месяц назад. Но либеральные координаторы не спешили - дожидались нужного повода для вброса" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.). Отдельно досталось редактору "Эха Москвы" Венедиктову: "Венедиктов же просто называет священника, сделавшего очень много для укрепления семьи, дураком. На другого бы так не наезжали. Но отец Димитрий работает против либеральных программ разрушения России. Вот и стал главной мишенью".

Венедиктов, впрочем, действительно назвал Смирнова дураком: "Дмитрий Смирнов, который глава патриаршей комиссии по семье, отнюдь не негодяй, а просто дурак".

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У священника Дмитрия Смирнова, назвавшего женщин в гражданском браке "бесплатными проститутками", появился защитник

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Теги: эрнест макаренко, дмитрий смирнов, гражданский брак



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Развитие сюжета:

Ранее 17.02.2020 15:43 Мск Протоиерей Дмитрий Смирнов пожаловался на угрозы побоями после его скандальных слов о "бесплатных проститутках"

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