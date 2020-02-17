Экс-советник Порошенко назвал "ублюдками" украинских военных, голосовавших за Зеленского

Бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков назвал украинских военных, которые голосовали на президентских выборах за Владимира Зеленского, "ублюдками". Так он отреагировал в Facebook на предложение Зеленского о совместном с ОБСЕ и представителями ДНР и ЛНР патрулировании границы с Россией.

"Вместе весело шагать... То есть ни о каком разоружении уже и речь не идет. То есть ни о каком едином государстве Украина он уже не вспоминает", - возмущается Бирюков.

Он пожелал "каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого года проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами".

Отметим, что во втором туре выборов за Зеленского в ВСУ голосовало меньше, чем в целом по стране, но около половины военнослужащих.