Песков: Де-факто и де-юре Россия - правопреемница Советского Союза

В Кремле назвали особым мнением позицию одного из судей КС РФ по СССР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это мнение члена Конституционного суда. Существует такая практика публикаций такого мнения. В данном случае мы оставляем это без комментариев", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Кремль исходит из того, что де-факто и де-юре Россия - правопреемница Советского Союза, подчеркнул он.

Напомним, судья Конституционного суда Константин Арановский назвал спорным "правопреемство с перенесением на Россию обязательств коммуно-советской власти из ее репрессивно-террористических деяний".

По его словам, опубликованным в "особом мнении" по одному из постановлений суда, Россия должна обладать конституционным статусом государства, "непричастного к тоталитарным преступлениям".

"Особое мнение" – это комментарий судьи КС к постановлению после вынесения решения. В данном случае Арановский прокомментировал дело о возмещении жилья, отнятого в ходе репрессий. КС вынес решение в пользу трех заявительниц, которые лишились жилья в Москве после того, как их родители были высланы из столицы.