29 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Черви в питьевой воде, Хулимсунт (2020) | Фото: Антон Пантин

Червей в водопроводе Березово не нашли - Цуканов проверил

Уральский полпред Николай Цуканов и губернатор Югры Наталья Комарова провели личный приём граждан. Встречу провели во время визита наместника в посёлок городского типа Берёзово, передаёт корреспондент Накануне.RU.

К полпреду обратился Александр Пашпекин. Он рассказал о качестве воды в посёлке Хулимсунт. Рассказ в сети о том, что в воде плавают черви, он назвал хайпом.

"Результаты анализов будут готовы к концу недели. Но первые данные говорят о том, что она соответствует нормам", - сказал глава Берёзовского района Владимир Фомин.

Николай Цуканов, Наталья Комарова(2020)|Фото: Накануне.RU

Николай Цуканов, личный приём, пгт Берёзово(2020)|Фото: Накануне.RU

Пробы воды взяли из 12 пунктов в Хулимсунте. Никаких червей и прочей "живности" там нет. Представитель компании "Газпром трансгаз Югорск", которая занимается очисткой воды, рассказал Цуканову о методах очистки и уточнил, что организация усилит работу в этом направлении. Данный случай был разобран в компании.

Черви в питьевой воде, Хулимсунт(2020)|Фото: Антон Пантин

Житель Берёзово также попросила Цуканова закончить реконструкцию одной из центральных улиц, там нет тротуара. Глава поселения сказал, что в этом году тротуар построят. А глава местного совета ветеранов попросила у полпреда отремонтировать улицу Чкалова, где живут труженики тыла, недалеко находится больница.

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Червей в водопроводе Березово не нашли - Цуканов проверил

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Теги: николай цуканов, березово, визит, черви



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