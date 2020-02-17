Червей в водопроводе Березово не нашли - Цуканов проверил

Уральский полпред Николай Цуканов и губернатор Югры Наталья Комарова провели личный приём граждан. Встречу провели во время визита наместника в посёлок городского типа Берёзово, передаёт корреспондент Накануне.RU.

К полпреду обратился Александр Пашпекин. Он рассказал о качестве воды в посёлке Хулимсунт. Рассказ в сети о том, что в воде плавают черви, он назвал хайпом.

"Результаты анализов будут готовы к концу недели. Но первые данные говорят о том, что она соответствует нормам", - сказал глава Берёзовского района Владимир Фомин.

Пробы воды взяли из 12 пунктов в Хулимсунте. Никаких червей и прочей "живности" там нет. Представитель компании "Газпром трансгаз Югорск", которая занимается очисткой воды, рассказал Цуканову о методах очистки и уточнил, что организация усилит работу в этом направлении. Данный случай был разобран в компании.

Житель Берёзово также попросила Цуканова закончить реконструкцию одной из центральных улиц, там нет тротуара. Глава поселения сказал, что в этом году тротуар построят. А глава местного совета ветеранов попросила у полпреда отремонтировать улицу Чкалова, где живут труженики тыла, недалеко находится больница.