29 Августа 2020
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коронавирус 2019-nCoV COVID-19 (2020) | Фото: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention`s Public Health Image Library (PHIL)/wikimedia.org

В России могут ужесточить наказание за нарушение карантина по коронавирусу COVID-19

В Санкт-Петербурге суд постановил обязать сбежавшую горожанку пройти карантин по коронавирусу. Иск подала главный санитарный врач России Анна Попова.

Она не исключила, что ее ведомство будет настаивать на ужесточении наказания за нарушение карантинного режима в России, выступая на парламентских слушаниях по имуннопрофилактике вирусных заболеваний.

Всего в Петербурге из-под карантина сбежали четыре человека.

Отметим, что в Китае, где находится эпицентр вспышки смертельно опасного коронавируса, ситуация настолько сложна, что нарушителям карантина и антивирусных правил грозят даже смертной казнью и пожизненным заключением.

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В России могут ужесточить наказание за нарушение карантина по коронавирусу COVID-19

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Теги: коронавирус, карантин. анна попова, covid-19



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