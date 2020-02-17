29 Августа 2020
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коронавирус 2019-nCoV COVID-19 (2020) | Фото: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention`s Public Health Image Library (PHIL)/wikimedia.org

Тюменские исследователи приблизились к изучению коронавируса COVID-19

Ученые института X-BIO ТюмГУ разработали инновационную приборную базу для высокоточного исследования воздушного-капельного и контактно-бытового путей передачи инфекций. Научные работы могут продвинуть на несколько шагов вперед изучение новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В лаборатории микрогидродинамических технологий X-BIO под руководством Александра Федорца была создана инновационная технология 2D-аэрозоля. Благодаря ей, в 2019 г. исследователи смогли ввести жизнеспособные живые организмы в распыленные ливитирующие микрокапли, а затем под руководством Натальи Ивановой в лаборатории фотоники и микрофлюидики X-BIO был создан двухлучевой лазерный манипулятор для планарной микрофлюидики, способный удалить патогенный микроорганизм с поверхности любой текстуры и в герметично закрытых емкостях.

Именно эти исследования открывают новые перспективы для практических работ в области агрономии, ветеринарии и медицины. Более того, решена задача обеспечения безопасности контактирующих с патогенами и дезинфекции рабочих поверхностей. Новые технологии способны транспортировать, концентрировать или разделять опасные биологические объекты микроскопических размеров, полностью избегая любого контакта с последними.

Как сообщили Накануне.RU в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, изначально труды исследователей были направлены на удаление наночастиц с подложек в условиях невесомости. Данный проект был завершен в прошлом году с поддержкой Европейского космического агентства по программе ELIPS-4 и дал толчок новым исследованиям. После презентации инновационных приборов в Институте X-BIO ТюмГУ между исследователями и представителями Роспотребнадзора разгорелась дискуссия, по итогам которой были даны ценные советы по использованию приборных комплексов с возбудителями опасных инфекционных заболеваний.

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Тюменские исследователи приблизились к изучению коронавируса COVID-19

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Теги: Коронавирус, инфекция, исследования



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