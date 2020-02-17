Успехи "красных" на политическом фронте Асбеста: суд вернул мандат еще одной оппозиционерке

В Асбесте продолжается политическая война между руководством думы города и оппозиционными депутатами. Сегодня очередного успеха добились независимые коммунисты из команды Натальи Крыловой, взявшие большинство на муниципальных выборах 2017 года. Тогда политическая сила смогла взять 12 мандатов. Асбестовский городской суд вернул мандат коммунистке Антонине Зоновой. Об этом журналисту Накануне.RU рассказала депутат Крылова.

Зонову лишили мандата за незадекларированные 7 тыс. руб., которые политик получила до того, как стать депутатом. Как выяснилось, деньги были получены коммунисткой в начале 2017 года. Но депутатом она стала лишь в сентябре 2017 года. Местный политик лишь три месяца поработала в думе. Затем же была лишена мандата.

"Фактически этих денег депутат не получала. Это была компенсация за расходы, связанные с ее деятельностью в суде", - отметила Наталья Крылова.

Между тем, как прокомментировала ситуацию восстановленная в своих правах народная избранница, в думе Асбеста возник несправедливый прецедент. Так, "единороссов" за более тяжелые нарушения в декларациях не лишают мандата, а лишь выносят предупреждения. Например, у "единоросски" Смирновой оказались не задекларированы 300 тыс. руб., а у депутата от партии власти Каптюга не указаны дети в документах на квартиру.

"Проблема думы Асбеста в том, что часть депутатов "Единой России" пытаются нас выдавить из думы. Ларионов, выполняющий полномочия председателя думы, подаст апелляцию, но думаю, что это не изменит решение суда. Кстати, спросила у председателя Ларионова: "Почему происходит такое?" Он заявил о том, что 300 тыс. незадекларированных доходов - это не страшно. А вот мои 7 тыс. - страшно. Можно сказать о том, что такая "лазейка" с не декларированием используется для того, чтобы отбирать мандаты у коммунистов всех уровней: муниципального, регионального", - отметила Зонова в беседе с журналистом Накануне.RU

Напомним, что ранее мандат был возвращен депутату Наталье Крыловой. Кресло депутата у одного из лидеров свердловского протеста отбирали в начале декабря.