29 Августа 2020
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Алла Пугачева (2020) | Фото: instagram.com/alla_orfey

"У меня порода хорошая": Пугачева рассказала о пластических операциях и похвасталась кожей

Алла Пугачева, которая через несколько месяцев отметит 71-й день рождения, рассказала о своих пластических операциях. По словам певицы, она не слишком усердствовала с этим, довольна своей кожей, но при этом задумывается о том, чтобы еще преобразиться. Но – только под местной анестезией, поскольку общий наркоз из-за проблем с сердцем ей запретили кардиологи.
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"Конечно, я делала пластику когда-то. Но поскольку из-за проблем с сердцем врачи мне запретили общий наркоз, я делала под местным какие-то маленькие подтяжки", - рассказала примадонна в эфире НТВ.

Алла Пугачева|Фото: instagram.com/alla_orfey

Пугачева советует дамам в возрасте носить вуаль, а подписчики часто упрекают ее в использовании фотошопа.

"Я пока читаю в инстаграме, что другие делают. Наверное, мне уже пора. Люди колют какие-то стволовые клетки. Не боятся ведь... Я ничего толком не делаю. Мне дарят какие-то кремы. У меня просто порода хорошая. Плюс витамин Е из Израиля привозят. Он как сиропчик. Я его смешиваю с кремом и накладываю на лицо и шею. Сейчас мне ничего не надо. Я совершенно отстала в этом смысле, но считаю, что нужно быть в курсе новых технологий. Мне многие подруги советуют что-то, делятся опытом", - добавляет Пугачева.

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"У меня порода хорошая": Пугачева рассказала о пластических операциях и похвасталась кожей

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Теги: алла пугачева, пластическая операция, кожа, возраст



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