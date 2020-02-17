На железнодорожном вокзале Екатеринбурга будут ловить "террористов". В ФСБ просят не паниковать

В Екатеринбурге контрразведчики проведут учения на объекте транспортной инфраструктуры.

Как сообщили Накануне.RU в УФСБ России по Свердловской области, завтра, 18 февраля, на территории железнодорожного вокзала станции "Екатеринбург-Пассажирский" состоятся антитеррористические учения. Известно, что они пройдут в рамках отработки вопросов обеспечения безопасности на транспортных объектах.

В ведомстве заверили, что учения никак не повлияют на организацию железнодорожного сообщения.

"В случае необходимости просим гостей и жителей Екатеринбурга соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов, а также оказывать содействие представителям силовых структур", - добавили в свердловском УФСБ.