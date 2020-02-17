Только 2% семей с детьми взяли ипотеку в последние два года

На семьи с детьми приходится только 2% ипотечных кредитов, выданных в России последние два года. Об этом говорится в исследовании сервиса ЦИАН.

Сообщается, что всего за этот период было выдано 48,7 тыс. таких кредитов из 2,74 млн, т.е. менее 2% от общего числа ипотечных кредитов, что не очень стыкуется с данными о росте популярности семейной ипотеки с господдержкой в четвертом квартале прошлого года. За два года рождено было почти 2 млн вторых и последующих детей, т.е. и по отношению к числу семей с детьми доля составила лишь 2,5%.

Интересно, что семьи с детьми берут жилищный кредит в среднем на 14% больше, чем в целом по стране (2,5 млн руб. против 2,2 млн). А средняя площадь приобретаемой квартиры в рамках семейной ипотеки составила 61 кв. м. Обычно это классическая двух- или трехкомнатная квартира.

При этом, однако, при наличии двух детей на каждого члена семьи приходится в среднем 15 кв. м площади, трех - 12 кв. м, четырех - 10 кв. м. В то время как социальная норма площади жилья на каждого члена семьи составляет 18 кв. м. Таким образом, льготная ипотека не позволяет увеличить показатели обеспеченности жильем семей с детьми, поскольку те могут приобрести лишь небольшие площади, отмечается в исследовании.

О сложностях с ипотекой свидетельствуют и такие цифры. В 2019 году впервые за четыре года общий объем выданных кредитов снизился – на 5%, хотя средняя сумма ипотеки выросла на 0,2 млн руб. Это произошло за счет уменьшения числа кредитных сделок на 14%.

Прирост ипотечных сделок отмечен только в пяти регионах, а на 10 регионов-лидеров пришлось 40% выданных ипотечных кредитов. При этом в каждом из них выдача кредитов упала - на 8-20%. Средний же срок ипотеки в России превысил 18 лет – это на четверть больше, чем до 2014 года. За год этот показатель вырос на 1,5 года и растет ускоренно. В 2014-2017 гг. он вырос всего на 11 месяцев.

Кроме того, общий объем просроченных свыше 90 дней долгов по ипотечным кредитам по итогам четвертого квартала 2019 года составили 77 млрд руб., что на 12% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование "Эквифакс". Количество ипотечных договоров, по которым россияне допустили просрочку, выросло на 14%.

Напомним, Накануне.RU сообщало, что за 4,5 месяца фактического применения закона о погашении 450 тыс. руб. по ипотеке многодетным семьям (с 25 сентября прошлого года) им воспользовались 31,6 тыс. семей. Так как ребенок, по условию программы, должен быть рожден после 1 января 2019 года, то это количество, вероятно, близко к числу семей, которые в состоянии выплаты ипотеки за год родили третьего или последующего ребенка. Это составляет около 10% от числа детей 3+, рожденных в 2019 году, т.е. вряд ли можно ожидать существенного увеличения числа многодетных семей за счет погашения 450 тыс. руб. ипотечного кредита.

Всего в России около 20 млн семей с детьми. Год назад сообщалось, что на ипотеку материнский капитал направили 3,5 млн семей. Поскольку большинство семей с детьми берут ипотеку именно с использованием маткапитала, то доля молодых семей, за все годы взявших ипотеку, составляет около 20% от общего числа молодых семей.

Что касается семей, которые, выплачивая ипотеку, родили третьего или последующего ребенка, то за год их доля составила лишь около 1%. За 10 лет можно ожидать около 10%, что примерно совпадает с вышеприведенным отношением погасивших 450 тыс. руб. ипотеки к числу рожденных третьих и последующих детей в 2019 году. То есть ипотека вряд ли является фактором, стимулирующим появление многодетных семей. К тому же в целом является труднодоступной для российских семей. Это не позволяет рассматривать ее как стимулирующий фактор для рождаемости. Однако она может работать как негативный фактор, ведь в последние два года снижение доли семей, берущих ипотеку, совпало с сильным снижением рождаемости, что может быть взаимосвязано.