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чиновник, депутат, отставка, увольнение, дверь (2018) | Фото: Накануне.RU

Два высокопоставленных чиновника покинули должности в правительстве Прикамья

В правительстве Пермского края произошли кадровые перестановки: сразу два высокопоставленных чиновника покинули свои посты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья, руководитель аппарата правительства Елена Лопаева и ее заместитель Назим Султанов покинули занимаемые должности.

"Они написали заявления по собственному желанию с 17 - 14 февраля соответственно", - прокомментировали в пресс-службе.

По предварительным данным, чиновники планируют вернуться в Москву, вслед за экс-губернатором Максимом Решетниковым, который теперь занимает должность министра экономического развития РФ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, во время последней пресс-конференции в Instagram Решетников заявил, что покинет регион только пара членов команды. При этом он отметил, что это их "личные вопросы".

"Моя позиция и просьба следующая: просьба максимально продолжить все, что начато. Просил свою команду максимально оказать помощь Дмитрию Махонину. В любом случае, у Дмитрия Николаевича в этом вопросе приоритетное право. Если будут кадровые перестановки, потеряется темп... Я просил коллег, большинство понимает и поддерживает. За три недели пока никто не уехал", - заявил экс-глава региона.

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Два высокопоставленных чиновника покинули должности в правительстве Прикамья

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Теги: правительство Пермского края, Елена Лопаева, Назим Султанов, увольнение



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